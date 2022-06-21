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Собянин предложил продлить программу льготной ипотеки

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Город
Собянин предложил продлить программу льготной ипотеки
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 21 июня, во время заседания президиума Госсовета предложил продлить программу льготной ипотеки до трех-пяти лет.

— Для того, чтобы нам стабильно обеспечить ввод жилья и развитие строительной индустрии, нужны (льготные — прим. «ВМ») программы, в том числе и по ипотеке, которые бы были с горизонтом не один год, а три, четыре, пять. <...> Понятно, что это сложная история, понятно, что нужно рассчитывать так, чтобы и бюджет был сбалансирован и так далее. Но, тем не менее, это такая была бы правильная идеологическая история — все-таки такого рода программы делать долгосрочными, — заявил глава города.

Собянин также отметил, что продление программы льготной ипотеки сделает ее более эффективной. При этом кратковременное решение по льготкредитованию приводит к образованию спроса в течение только одного года. В результате увеличивается цена, а затем происходит спад. Граждане, по словам мэра столицы, не знают, «что будет через год и через два», и с трудом планируют покупки и заключение договоров, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Собянин заявил, что комплексное развитие территорий города — важнейший инструмент для строительной отрасли.

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