В Дептрансе заявили, что законопроект о работе такси сделает поездки безопаснее

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы поддержал новый законопроект о работе такси, так как он в перспективе сделает поездки пассажиров безопаснее. Об этом сообщил начальник отдела развития таксомоторных перевозок департамента Сергей Алексюк во вторник, 21 июня.

— Благодаря новому закону о такси будет понятнее и прозрачнее работа агрегаторов такси. Ответственность за ДТП, в том числе финансовая, теперь будет распространяться на агрегаторы. Поездки для пассажиров станут безопаснее. Если у водителя много штрафов, если он ранее был судим за тяжкие преступления, то его не допустят до работы в такси, — отметил Алексюк.

По его словам, Дептранс поддержал новый закон в том числе и потому, что он «вводит агрегаторы в правовое поле», а также властям регионов можно «дополнительно устанавливать свои правила». Более того, благодаря законопроекту удастся создать региональные реестры перевозчиков такси и машин службы доставки.

Алексюк пояснил, что работать в такси смогут самозанятые водители или с трудовым договором без медицинских противопоказаний. При этом после окончания срока лишения прав или административного ареста будет действовать мораторий на год. Помимо этого, водитель не будет допущен к работе, если он не прошел аттестацию или имеет как минимум три неоплаченных штрафа, передает агентство городских новостей «Москва».

11 июня президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает гражданам с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления работать водителями автобусов, троллейбусов и трамваев. В отношении таксистов вводится аналогичный запрет, который дополняется преступлениями средней тяжести.