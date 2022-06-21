Участник «Голоса» Леван Кбилашвили скончался в возрасте 31 года

Кадр из телепередачи Голос

Участник проекта «Голос», грузинский певец Леван Кбилашвили скоропостижно скончался на 32-м году жизни. Об этом стало известно во вторник, 21 июня.

Причина смерти певца не уточняется, передает «Sputnik Грузия».

Леван Кбилашвили родился 12 июня 1991 года в Тбилиси. Участвовал в седьмом сезоне «Голоса» на Первом канале. Он попал в команду к Константину Меладзе. Певец покинул шоу, выбыв на этапе «нокаутов», уступив Петру Захарову. После телешоу Кбилавшили решил заняться сольным творчеством.

Певец выступал вместе Любовью Успенской и основал бэнд panGEO. Вместе с ним Кбилавшили гастролировал по городам России.