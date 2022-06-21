Белый дом потрясен словами Пескова о возможной смертной казни американских наемников

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Слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о возможной казни американских наемников в Донецкой народной республике (ДНР) потрясли Белый дом. Об этом во вторник, 21 июня, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

— Потрясает то, что должностное лицо в России даже предполагает возможность смертной казни для двух американских граждан, которые находились на Украине, — заявил он.

Песков недавно отметил, что на осужденных на смерть в ДНР американцев может не распространяться Женевская конвенция. Он подчеркнул, что их преступления необходимо тщательно расследовать. Вероятность казни американцев Песков не отрицает.

Кирби при этом отказался говорить о возможных действиях Вашингтона в случае, если американцам будет отказано в распространении на них действия Женевской конвенции, передает ТАСС.

В прошлую среду, 15 июня, появилась информация о пленении двух бывших солдат США. Уточняется, что оба американца попали в плен еще на прошлой неделе в ходе ожесточенных боев.

Американские власти призывают граждан страны не ездить на Украину для участия в боевых действиях. Кирби заявил, что получил информацию о пленении соотечественников.

Кроме того, граждане Великобритании Эйден Аслин и Шон Пиннер и марокканец Саадун Брагим, участвовавшие в боевых действиях на стороне Украины, были приговорены к смертной казни. Согласно законам республики, они будут расстреляны.