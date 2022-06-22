Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Минсельхоз не будет вносить Coca-Cola в перечень товаров, подлежащих параллельному импорту

Егор Провоторов
Общество
Минсельхоз не будет вносить Coca-Cola в перечень товаров, подлежащих параллельному импорту
Фото: Unsplash

Министерство сельского хозяйства России не рассматривает возможность внесения напитков под американским брендом Coca-Cola в перечень продукции, подлежащей параллельному импорту. Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

— В настоящее время на площадке Минсельхоза России не рассматривается возможность внесения напитков под брендами Coca-Cola Company в список товаров для параллельного импорта, — сообщили ТАСС в министерстве.

По информации Минсельхоза, существующие на данный момент мощности по производству безалкогольных напитков в России позволяют обеспечивать внутренний спрос в полном объеме. При этом российские производители поставляют на рынок широкий ассортимент товаров, включая сладкие газированные напитки, соки и другую продукцию, добавили в российском министерстве.

Накануне Госдума приняла закон о легализации параллельного импорта в Россию. Документом предполагается, что отечественные компании, которые ввозят в страну товары без разрешения правообладателя, ограждаются от ответственности.

газировка Импорт Минсельхоз
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самый яркий метеорит эпохи перестройки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда по имени Виктор Цой

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Фантомные боли Литвы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От чтения до литературного творчества

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Рубль слишком укрепился

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Любимое дело всю жизнь смакуешь

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Инфляция летом будет снижаться

Все мнения
О проекте