Минсельхоз не будет вносить Coca-Cola в перечень товаров, подлежащих параллельному импорту

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Министерство сельского хозяйства России не рассматривает возможность внесения напитков под американским брендом Coca-Cola в перечень продукции, подлежащей параллельному импорту. Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

— В настоящее время на площадке Минсельхоза России не рассматривается возможность внесения напитков под брендами Coca-Cola Company в список товаров для параллельного импорта, — сообщили ТАСС в министерстве.

По информации Минсельхоза, существующие на данный момент мощности по производству безалкогольных напитков в России позволяют обеспечивать внутренний спрос в полном объеме. При этом российские производители поставляют на рынок широкий ассортимент товаров, включая сладкие газированные напитки, соки и другую продукцию, добавили в российском министерстве.

Накануне Госдума приняла закон о легализации параллельного импорта в Россию. Документом предполагается, что отечественные компании, которые ввозят в страну товары без разрешения правообладателя, ограждаются от ответственности.