Вице-президент УЕФА: Решение не вызывать Рыбуса в сборную Польши — популизм

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Решение Польского футбольного союза (PZPN) не вызывать в сборную страны защитника Мацея Рыбуса, выступающего в России, является популистским. Об этом во вторник, 21 июня, заявил легендарный польский футболист, вице-президент УЕФА Збигнев Бонек.

Функционер заявил, что в таких действиях «слишком много популизма». По его мнению, принять такое решение было очень легко, поскольку 33-летний футболист проигрывает конкуренцию по спортивному признаку другим игрокам.

— Польская гандбольная команда «Виве Кельце» в Лиге чемпионов встречалась с «Барселоной» и перевела матч в дополнительное время благодаря голу белорусского игрока. И никому это не мешало, — напомнил Бонек.

По словам легенды польского футбола, можно по-разному анализировать сложившуюся ситуацию, однако в настоящий момент «немного похоже на то, что кто громче кричит, тот и прав», приводит ТАСС его слова.

В конце февраля сборная Польши по футболу отказалась проводить стыковой матч чемпионата мира против российской команды из-за начала специальной военной операции РФ на Украине.