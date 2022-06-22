Дачников предупредили о штрафах за ромашки и борщевик

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Наличие сорняков на дачном участке может грозить россиянам штрафом в размере от 20 до 50 тысяч рублей. Об этом в среду, 22 июня, заявил управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.

Эта мера предписана четвертой частью статьи 8.8 Кодекса об административных правонарушениях, пояснил специалист. Он подчеркнул, что те, кто назначает штрафы, обычно учитывают объективные факторы.

— В том случае, если вы являетесь владельцем земли сельхозназначения, вам могут выписать штраф за нецелевое использование участка, но только в том случае, если будет доказано, что вы выращивали сорные травы намеренно, а площадь покрытия сорняками составляет более 20-25 процентов от общей площади участка, — заметил собеседник агентства «Прайм».

При этом, по словам, Редина, если гражданин является собственником участка под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), то штрафные санкции к нему применяться не могут.

Эксперт также подчеркнул, что независимо от категории участка, за распространение такого растения, как борщевик, в любом случае будет назначен штраф.

В начале июня гериатры Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава России рассказали о правилах безопасной работы в саду и огороде для пожилых людей.