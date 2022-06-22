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Наемник из США рассказал об участии британского спецназа в боевых действиях на Украине

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Наемник из США рассказал об участии британского спецназа в боевых действиях на Украине
Фото: US Air Force

Отряды специального назначения Особой воздушной службы Великобритании (SAS) принимают участие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, рассказал один из американских наемников, который также сражается в Донбассе на стороне Киева. Переписку с ним разместил на своей странице в Twitter во вторник, 21 июня, журналист Сет Харп.

Говоря о многочисленных проблемах украинских войск, наемник напомнил о том, что большинство из них возникают из-за плохого управления и координации, пишет РИА Новости. Боевик упомянул один из эпизодов с британским военнослужащим.

— Солдаты ВСУ постоянно стреляют по своим. Только что мы потеряли снайпера британского спецназа SAS — боец выдвигался на позицию, но украинский БТР превратил его в пыль, так как экипаж никто не предупредил, — заявил американский наемник.

Накануне появилась информация, что слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о возможной казни американских наемников в Донецкой народной республике (ДНР) потрясли Белый дом. Официальный представитель Кремля недавно отметил, что на осужденных на смерть в ДНР американцев может не распространяться Женевская конвенция.

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