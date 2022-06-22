Столичным жителям рассказали о погоде в Москве 22 июня

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В среду, 22 июня, столичный регион все еще будет находиться под влиянием циклона. При облачной погоде с прояснениями местами не исключены кратковременные дожди.

Воздух в Москве прогреется до 21 градуса, в Подмосковье — до 22 градусов выше нуля. Ветер будет дуть северо-восточный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 739 миллиметров ртутного столба при относительной влажности воздуха порядка 50 процентов, передает портал «Метеоновости».

— Для метеозависимых людей имеющих проблемы со здоровьем, особенно с заболеваниями суставов, органов дыхания повышенная влажность воздуха становится внешней нагрузкой и может усугублять течение болезни, а у лиц с сосудистыми нарушениями могут учащаться головные боли, боли в области сердца, возможны "скачки" артериального давления, — заметили специалисты.

В эти выходные в столичном регионе ожидается жаркая погода, температура воздуха может повыситься до плюс 31 градуса. Об этом во вторник, 21 июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.