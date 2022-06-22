«Хочет сделать свою империю»: сын Гагариной отказался работать с матерью

Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

Сын певицы Полины Гагариной Андрей не хочет работать с матерью на постоянной основе. Об этом рассказала сама певица.

По словам артистки, ее не расстраивает нежелание ребенка делать совместный бизнес, так как 14-летний Андрей хочет быть независимым и создать свой лейбл.

— У него своя студия, куча звуков, он делает аранжировки молодым талантам. Он хочет сам. Он хочет сделать свой мир, свою империю, пусть будет так, свой лейбл, — рассказала Гагарина в разговоре со StarHit.

В конце мая Гагарина вышла на связь с поклонниками с неожиданным посланием. Она поделилась кадрами, на которых демонстрирует на себе роскошное свадебное платье, тем самым спровоцировав слухи о своем скором замужестве.

После развода с фотографом Дмитрием Исхаковым артистка засекретила личную жизнь и не делится новостями о новых романах. На светские мероприятия она приходит одна, хотя и говорит в интервью, что ее «сердце занято». По слухам, звезда уже давно тайно встречается с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым. Их много раз видели вместе на свиданиях, но Полина не раскрывает статуса их отношений.