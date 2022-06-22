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Володин: Проезд в электричках для детей до семи лет станет бесплатным с 22 июня

Полина Долганова
Общество
Володин: Проезд в электричках для детей до семи лет станет бесплатным с 22 июня
Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что с 22 июня проезд в электричках для детей до семи лет станет бесплатным. Об этом сообщил в своем Telegram-канале.

Володин отметил, что соответствующий закон вступил в силу в среду, 22 июня.

Норма распространяется на все российские субъекты.

Для того, чтобы получить льготу, родителю необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка, подытожил Володин.

7 июня депутаты Государственной думы в ходе третьего, окончательного чтения одобрили введение закона о бесплатном проезде детей в возрасте от пяти до семи лет в электричках. Данный законопроект, как уточняется, на рассмотрение отправили сенаторы и группа депутатов от «Единой России». Так, теперь родители смогут провозить детей в возрасте до семи лет на бесплатной основе. Однако при этом им не будет предоставляться отдельное для сидения место по аналогии с городским транспортом.

В четверг, 19 мая, в Госдуму внесли законопроект, которым предлагается учредить в России движение детей и молодежи «Большая перемена».

Транспорт Вячеслав Володин Дети
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