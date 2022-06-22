Сервис для защиты прав российских изобретателей заработал на платформе i.moscow

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Новый сервис «Навигатор услуг в сфере интеллектуальной собственности» появился на платформе Московского инновационного кластера (МИК). Он дает возможность подобрать юридические компании и патентных поверенных, которые помогут всем желающим защитить их разработки. Об этом в среду, 22 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В Москве работают и развивают свой бизнес одни из самых передовых и высокотехнологичных компаний страны. Поэтому нам важно создавать для предпринимателей удобные и полезные сервисы. ИТ-платформа Московского инновационного кластера — один из ключевых элементов цифровой экосистемы столицы. Услугами, программами развития и мерами поддержки инновационного бизнеса на портале i.moscow пользуются уже более 34 тысяч участников и партнеров, — отметил министр правительства столицы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

При этом он уточнил, что платформа на ежедневной основе позволяет столичным инноваторам реализовывать новые проекты и создавать продукты, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Так, на платформе i.moscow размещено свыше 150 технологических проектов благодаря сервисам МИК. Уточняется, что в общей сложности участниками проекта являются более 50 тысяч человек.