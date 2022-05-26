Москвичам рассказали о работе сервисов МИК при развитии стартапов

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Начинающим и опытным столичным предпринимателям помогают развивать свой бизнес сервисы и программы Московского инновационного кластера (МИК). Об этом в четверг, 26 мая, сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

— Московский инновационный кластер первым в мире начал работать не только с представителями бизнеса, но и c частными лицами в декабре 2020 года. За это время к нему присоединились более 50 тысяч человек. Платформа предлагает новаторам специальные меры поддержки на каждом из этапов запуска бизнеса — от идеи до масштабирования, — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

При этом он добавил, что в прошлом году сервисы i.moscow позволили москвичам разместить на платформе свыше 150 технологических проектов. Участником платформы, как уточняется, может стать как москвич, так и житель региона.

Более подробную информацию о проекте можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Помимо этого, в городе действует более 200 онлайн-услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В частности, сервис «Биржа контрактного производства» позволяет найти подрядчиков или исполнителей для выполнения заказов.