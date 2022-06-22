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Москвичам рассказали о причинах популярности колледжей среди абитуриентов

Араз Салехов
Город
Москвичам рассказали о причинах популярности колледжей среди абитуриентов
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичные власти выделили более 20 тысяч бюджетных мест в колледжах в новом учебном году из-за повышенного интереса абитуриентов. Об этом в среду, 22 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Интерес к столичным колледжам объясняется тем, что они предлагают абитуриентам подготовку по самым актуальным направлениям, которые востребованы на рынке труда.

Так, среди самых популярных можно отметить специальности в области информационных систем и программирования; столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ; в сферах пожарной безопасности, технического обслуживания и ремонта двигателей, систем и агрегатов автомобилей, а также производстве и обслуживании авиационной техники.

— Москва постоянно обновляет материально-техническую базу колледжей, которые сегодня являются высокотехнологичными центрами подготовки востребованных в столице специалистов. Практика у работодателей позволяет студентам получить профессию, гарантирующую трудоустройство после обучения, — рассказал заместитель руководителя Департамента образования и наук города Москвы Александр Тверской.

При этом он добавил, что выпускники столичных колледжей работают на крупнейших предприятиях Москвы и других городов России — в Ростехе, Московском метрополитене, а также на других предприятиях промышленного и строительного комплекса, сферы услуг и гостиничного сервиса, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Во вторник, 21 июня, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова объявила о старте приемной кампании в городских колледжах. При этом заммэра добавила, что такая популярность среднего профессионального образования легко объяснима. По ее словам, колледжи страны оборудованы современными лабораториями, ИТ-полигонами, что позволяет заинтересовывать молодое поколение.

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