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Пресс-секретарь Белого дома оговорилась и заявила, что Байден усиливает страдания американцев

Александр Афонин
В мире
Пресс-секретарь Белого дома оговорилась и заявила, что Байден усиливает страдания американцев
Фото: whitehouse

В ходе брифинга в Белом доме пресс-секретарь Карин Жан-Пьер оговорилась и заявила, что президент США Джо Байден принимает меры для усиления страдания американских семей, в связи с ростом цен на топливо. Об этом стало известно в среду, 22 июня.

— Очевидно, что президент предпринимает абсолютно все шаги, которые в его силах, чтобы усилить… то есть ослабить страдания американских семей в связи с высокими ценами на топливо, — цитирует Жан-Пьер РИА Новости.

1 июня в администрации Соединенных Штатов заявили, что президент России Владимир Путин виноват в рекордном росте цен на топливо, поднявшихся за последние месяцы в стране на 60 процентов. Американский истеблишмент считает следствием специальной военной операции РФ на Украине и не видит в экономических проблемах страны своей вины.

17 июня телеведущий Fox News Такер Карлсон опубликовал статью, в которой обвинил президента США Джо Байдена в топливном кризисе в стране. По его словам, ситуацию с ростом цен на бензин в Америке можно назвать «катастрофой».

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