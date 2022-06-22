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Курс евро опустился до 56 рублей впервые с 2015 года

Александр Афонин
Общество
Курс евро опустился до 56 рублей впервые с 2015 года
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Курс евро опустился ниже 56 рублей впервые с мая 2015 года. Это следует из динамики торгов на Московской бирже на среду, 22 июня.

По данным Мосбиржи, в начале торгов рубль показал укрепление по отношению к доллару и евро. Так, курс Евро сперва прибавил 0,82 процента и достиг 56,9 рубля. На момент 10:05 по московском времени он начал снижаться на 0,62 процента до 56,08 рубля. Курс доллара в начале торгов снижался на 0,05 процента до 53,75 рублей. Затем он понизился еще на 0,1 процента и достиг отметки в 53,75 рубля, следует из данных Московской биржи.

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что оптимальный для российской экономики курс рубля был зафиксирован до 24 февраля. Значительные отклонения от него нарушают экономическое равновесие.

20 июня зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что таргетирование курса рубля несет риски для российской экономики и суверенитета проводимой Россией экономической политики. По его словам, фиксирование обменного курса означает отказ от проведения самостоятельной денежно-кредитной политики в пользу той страны, к валюте которой привязывается курс рубля.

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