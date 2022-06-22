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Москвичам рассказали об итогах двухлетней работы Moscow Travel Hub

Араз Салехов
Город
Москвичам рассказали об итогах двухлетней работы Moscow Travel Hub
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

На коммуникационной площадке Moscow Travel Hub поддержали более 50 стартапов и провели свыше 30 отраслевых конференций за два года работы. Об этом в среду, 22 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Moscow Travel Hub за два года стал полноценной профессиональной экосистемой, которая помогает развитию туристического бизнеса. Благодаря проектам коммуникационной площадки можно найти новых партнеров, разрабатывать и цифровизировать продукты и сервисы, обмениваться опытом и реализовывать совместные креативные идеи в онлайн- и офлайн-формате, — говорится в сообщении.

Так, за все время функционирования портал travelhub.moscow посетили 1,5 миллиона человек. В глобальном нетворкинге принимают участие более пяти тысяч представителей столичной туриндустрии. Партнерами площадки, как уточняется, стали уже около 70 компаний и сервисов из столицы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина назвала самые популярные функции туристического сервиса Russpass. Так, в списке наиболее востребованных оказались — бронирование гостиниц, покупка железнодорожных и авиабилетов и подбор тематических экскурсий по разным городам.

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