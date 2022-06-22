ФАС предложила обязать Газпром продавать не менее 10 процентов от поставок внутри России

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала нормативы продаж газа, которые будут распространены на Газпром и других независимых производителей. Об этом в среду, 22 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, предлагается ввести минимальные объемы продаж природного газа на бирже. Для Газпрома показатель составит не менее 10 процентов. Для независимых производителей — не менее 3 процентов. В планах ФАС — в будущем увеличить минимальный объем до 10 процентов для обеих категорий поставщиков энергоресурсов.

Отмечается, что ведомство предложило утвердить данный приказ по аналогии с рынком нефтепродуктов. Уточняется, что принятие нововведения позволит использовать биржевые котировки в качестве индикаторов рыночных цен на газ. Помимо этого, введение минимального объема продаж природного газа поможет в борьбе с установлением высоких цен на товар, передает ТАСС.

До этого руководитель ФАС Максим Шаскольский заявил, что цены на авиационный керосин растут, несмотря на сокращение спроса и снижение цен на сжиженный природный газ и бензин. Он подчеркнул, что подорожание горючего не влияет на стоимость авиабилетов благодаря механизму демпфера.