Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области ликвидирован

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Сотрудники спасательных служб полностью ликвидировали пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области в среду, 22 июня.

— В 10:50 по московскому времени (зафиксирована — прим. «ВМ») полная ликвидация, — цитирует сообщение ТАСС.

До этого сообщалось, что пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Новошахтинске под Ростовом. Информация об инциденте поступила в 09:25. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. В тушении пожара принимали участие 30 спасателей и 14 единиц специальной техники.

До этого стало известно, что на территории объекта Министерства обороны России под Белгородом произошел пожар. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, пожар произошел на границе Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа. Гладков добавил, что на место инцидента прибыли оперативные службы.