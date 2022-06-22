Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области

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Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Новошахтинске под Ростовом. Об этом в среду, 22 июня, сообщили в местном главке МЧС.

Информация об инциденте поступила в 09:25. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

В тушении пожара принимают участие 30 спасателей и 14 единиц специальной техники, передает РИА Новости.

2 мая на территории объекта Министерства обороны Российской Федерации под Белгородом произошел пожар. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, пожар произошел на границе Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа. Гладков добавил, что на место инцидента прибыли оперативные службы.

Днем 21 апреля стало известно, что в здании ЦНИИ в Твери произошло возгорание. Пожар начался в кабинете на втором этаже. По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети. Огонь быстро распространялся из-за деревянных перекрытий и внутренней обшивки в виде пластиковых панелей. Открытое горение удалось ликвидировать только к вечеру.