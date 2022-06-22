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Загрутдинов: Взрослая поликлиника в Измайлове готова наполовину

Георгий Соланович
Город
Загрутдинов: Взрослая поликлиника в Измайлове готова наполовину
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Санкт-Петербург, Новоизмайловский проспект, 65 Карта всех событий

Специалисты завершили строительство новой взрослой поликлиники на 750 посещений в столичном районе Измайлово на 50 процентов. Ее введут в эксплуатацию в этом году, сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в среду, 22 июня.

— Взрослую поликлинику на 750 посещений в смену в районе Измайлово по адресу Измайловский проспект, 63, 65, 67, введут в эксплуатацию в этом году. Строительная готовность медицинского учреждения составляет 50 процентов. Сейчас в здании устанавливают светопрозрачные конструкции, идет монтаж фасада и кровли, устройство стен и перегородок, а также отделочные работы, — уточнил глава депстроя.

По его словам, в медучреждении будут оказывать специализированную медико-санитарную помощь с использованием современного оборудования, расходных материалов и медикаментов. Поликлиника строится в соответствии со стандартом оснащения поликлиник «Московский стандарт +».

В пятиэтажном здании оборудуют зоны дежурного врача, выдачи больничных листов, лучевой диагностики, отдыха и комфортного ожидания, врачей-специалистов, терапевтического отделения, функциональной диагностики, эндоскопии, профилактики, реабилитации, а также административные и служебно-бытовые помещения.

До этого Загрутдинов сообщил, что специалисты завершили строительство нового скоропомощного стационарного комплекса с вертолетной площадкой на территории НИИ имени Склифосовского на 80 процентов.

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