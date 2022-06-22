Свыше 49 миллионов рублей задолженности по зарплате вернули работникам столичной компании

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Сотрудники Следственного комитета помогли работникам столичной компании вернуть многомиллионный долг по заработной плате. Об этом в среду, 22 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, с октября 2021 по январь 2022 года генеральный директор ООО «Аркс Энергомонтаж» полностью не выплатил зарплату более чем 100 работникам, чем нарушил требования Конституции и трудового законодательства РФ.

Глава организации обвиняется по статье «Невыплата заработной платы». Уточняется, что деньги вообще не выплачивались свыше двух месяцев ввиду личной заинтересованности работодателя.

— Руководителем столичного СК Андреем Стрижовым совместно с подчиненными осуществлен личный прием трудового коллектива, в ходе чего следователю даны конкретные указания по выполнению следственных действий и незамедлительному восстановлению нарушенных прав граждан, — рассказала Иванова.

Благодаря работе следователей задолженность по заработной плате была в короткие сроки погашена перед всеми сотрудниками — сумма превысила 49 миллионов рублей.

21 июня сообщалось о новом способе мошенничества: аферисты стали использовать популярный китайский маркетплейс для обмана россиян, предлагая сомнительное трудоустройство.