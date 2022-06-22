Москвичам назвали самые безопасные и комфортные маршруты для катания на роликах

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

В городе действует немалое количество безопасных маршрутов для москвичей, желающих научиться кататься на роликах. Об этом в среду, 22 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, новички могут попробовать свои силы на ВДНХ, территория выставки составляет 240 гектаров, у павильона №574, как уточняется, есть специальная разметка. Помимо этого, москвичи могут посетить парк Сокольники. В столичном районе Южное Бутово безопасно прокатиться на роликах можно от Бунинской аллеи до метро «Улица Адмирала Ушакова».

Длинная дистанция ровной дороги почти в 10 километров ожидает горожан в Серебряном бору. В Telegram-канале «Дептранс Москвы» отметили, что при желании москвичи могут посетить Андреевскую набережную, где могут насладиться четырьмя километрами прямого асфальта без машин, с видом на Москву-реку.

Также Дептранс Москвы рассказал, какие маршруты чаще всего выбирают горожане для поездок на велосипедах и самокатах. Так, на самокатах и велосипедах москвичи предпочитают ездить не только в парках, но и в центре, а также в спальных районах. Обычно горожане едут от станций метро и остановок общественного транспорта до дома или офиса.