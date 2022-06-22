Госдума в третьем чтении приняла закон об ужесточении наказания за пытки

Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума приняла в третьем, итоговом чтении законопроект, согласно которому ужесточается наказание за пытки до 15 лет лишения свободы. Об этом в среду, 22 июня, сообщили в пресс-службу думы.

— В законе дается детальное и четкое определение пытки, соответствующее Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, заключенной 10 декабря 1984 года, — говорится в сообщении.

Уточняется, что законопроект будет дополнять статье 286 Уголовного кодекса России о превышении должностных полномочий. Согласно нововведению, в случае применения пыток со стороны сотрудников правоохранительных органов, будет применено наказание в виде тюремного заключения на срок от четырех до 12 лет.

Помимо этого, закон предусматривает наказание за смерть по неосторожности в результате пытки. Так, будет применяться лишение свободы сроком от восьми до 15 лет. Кроме этого, если преступление совершенно в отношении несовершеннолетнего, наказание составит от трех до 10 лет, передает пресс-служба.

До этого стало известно, что Совфед России 8 июля рассмотрит закон об ужесточении наказания за пытки, совершенные лицами при исполнении обязанностей. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.