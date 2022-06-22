Станции «Выставочная» и «Деловой центр» работают в штатном режиме

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Московское центральное кольцо, станция Деловой центр Карта всех событий

Станции метро «Выставочная» и «Деловой центр» работают штатно. Об этом в среду, 22 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Выход № 3 станции «Деловой центр» временно закрыт из-за работ городских служб в торговом центре «Афимолл Сити».

— Для входа и выхода пользуйтесь остальными выходами, — говорится в сообщении дептранса.

Экстренные службы находятся у торгового центра из-за информации о задымлении. В «Афимолле» провели эвакуацию семи тысяч посетителей.