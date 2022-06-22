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Новошахтинский НПЗ подтвердил, что пожар на предприятии произошел из-за удара двух беспилотников

Александр Афонин
Происшествия
Новошахтинский НПЗ подтвердил, что пожар на предприятии произошел из-за удара двух беспилотников
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Руководство Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) подтвердило, что пожар на предприятии произошел в результате удара двух беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе завода в среду, 22 июня.

— Сегодня, 22.06.2022, в результате террористических действий со стороны западной границы Ростовской области был произведен удар двух беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) по технологическим объектам акционерного общества «Новошахтинский завод нефтепродуктов», в результате которых произошел взрыв с образованием пожара, — говорится в сообщении.

По данным руководства, первый удар был нанесен в 8:40 по технологическому оборудованию установки по переработке нефти. Вторая атака произошла в 9:23 по объектам резервуарного парка сырой нефти, передает пресс-служба.

До этого стало известно, что пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Новошахтинске под Ростовом. Информация об инциденте поступила в 9:25. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

Позже в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области сообщили, что сотрудники спасательных служб полностью ликвидировали пожар на предприятии.

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