Столичным мотоциклистам рассказали о работе эвакуаторов «Московского паркинга»

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Сотрудники «Московского паркинга» совершили порядка 650 эвакуаций мотоциклов в столице с начала года. Об этом в среду, 22 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— С начала года по заявкам экстренных служб было 650 эвакуаций, и в 30 случаях эвакуировали мототранспорт, — говорится в сообщении.

При этом в Telegram-канале «Дептранс Москвы» порекомендовали водителям быть еще внимательнее в мотосезон. В частности, смотреть в зеркала заднего вида, включать поворотники при совершении маневров и не превышать скорость.

Также стало известно о начале работы контролеров-роллеров «Московского паркинга». Отмечается, что за день контроллеры проезжают около 50 километров. В случае нахождения нарушений они сообщают об этом в МАДИ или ГИБДД. Работа роллеров помогает сделать город безопаснее и помочь горожанам.

Кроме того, столичный дептранс призвал водителей мопедов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения (ПДД). Согласно информации ГИБДД, с начала текущего года в ДТП с участием мопедов пострадали уже шесть человек. При этом у некоторых участников дорожных аварий не было водительского удостоверения.