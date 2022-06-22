МО ФРГ: Украина заверила, что не будет использовать поставляемое оружие для обстрелов России

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Украинская сторона гарантировала, что будет использовать поставляемое ей оружие только для обороны. Об этом в среду, 22 июня, сообщила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.

По ее словам, Киев не будет использовать немецкое оружие для обстрелов территории Российской Федерации, передает РИА Новости.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин предоставляет Киеву достаточную военную помощь. Он уточнил, что если ФРГ поставляет Украине современное оружие, то военные из состава ВСУ должны быть очень хорошо подготовлены. В противном случае поставки не имеют смысла. Шольц подытожил, что оружие нельзя купить, как машины в дилерских центрах.

20 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в случае отмены поставок западных вооружений Киев продолжит противостоять России и будет «воевать лопатами». Глава украинского МИД отметил, что если оружие не будет отправлено Киеву в срок, то погибнет большое количество людей, многое будет проиграно. При этом Кулеба добавил, что на Украине значительно меньше оружия, чем в России.