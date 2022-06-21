«Недооценивают сложность вопроса»: Шольц ответил на критику со стороны Украины

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин предоставляет Киеву достаточную военную помощь. Об этом он сказал во вторник, 21 июня.

— Многое из того, что говорят в этой стране, просто не соответствует действительности. А некоторые недооценивают сложность вопроса, — добавил немецкий политик.

Он уточнил, что если ФРГ поставляет Украине современное оружие, то военные из состава ВСУ должны быть очень хорошо подготовлены. В противном случае поставки не имеют смысла.

Шольц подытожил, что оружие нельзя купить, как машины в дилерских центрах, передает РИА Новости.

Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник высмеял военную помощь, которую Германия оказывает Украине. В своем микроблоге он опубликовал фото, на котором улитка передвигается с приклеенным к панцирю патроном.

Андрей Мельник 3 мая назвал канцлера Германии Олафа Шольца «оскорбленной печеночной колбасой» после того, как тот назвал препятствие для своего визита на Украину. Мельник добавил, что, несмотря на ситуацию, президент Украины Владимир Зеленский будет рад видеть Шольца в Киеве. В ответ на слова украинского посла в Бундестаге потребовали выслать Мельника.