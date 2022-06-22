Двухлетняя девочка разбила голову в драке за плюшевого крокодила

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Двухлетняя воспитанница детского сада на востоке столицы не захотела делить игрушку с ровесницей, вступила в драку и проиграла. Об этом стало известно в среду, 22 июня.

В дошкольном учреждении, которое посещает девочка, создали летнюю группу, где собрали самых маленьких воспитанников. Следить за малышами должна была новая сотрудница сада.

По данным МК, женщина не пресекла вовремя конфликт между двумя девочками, возникший из-за того, что они не поделили мягкого зеленого крокодила.

Когда одной из малышек удалось выиграть в сражении и выдернуть игрушку из рук конкурентки, вторая упала на пол и от обиды стала биться об него головой. Педагог, психолог и медсестра успокоили ребенка и обработали возникшую гематому.

Позже выяснилось, что девочка не в первый раз устраивает такие «концерты», не желая делить со сверстниками понравившиеся игрушки. Другая воспитательница была в курсе, но, уходя в отпуск, не предупредила об этом свою коллегу.

Родители бойкой девочки отвезли ее в поликлинику. У малышки подозрение на черепно-мозговую травму, также ей требуется консультация окулиста и невролога.

В правоохранительные органы о случившемся сообщила врач. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства инцидента.

До этого сообщалось о еще одной драке — на этот раз конфликтовали взрослые мужчины у храма Живоначальной Троицы. Один из них нанес другому около пяти ударов ножом в область жизненно важных органов. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным СМИ, в потасовке участвовал еще один знакомый нападавшего, который также получил ранения. Однако официального подтверждения этому нет.

После произошедшего нападавший пытался укрыться в церкви.