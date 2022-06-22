Момент возгорания в ТЦ «Афимолл Сити» попал на видео

Фото: Telegram / Москвач

Россия, Москва, Пресненская набережная, 2 Карта всех событий

Момент возгорания в торговом центре «Афимолл Сити» попал на видео.

По данным источника «ВМ», в одном из кафе в здании произошла вспышка жира в вентиляции, из-за чего началось задымление.

На опубликованных кадрах видно, как огонь «ползет» к магазину косметики.

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По данным пресс-службы МЧС, возгорание произошло по адресу Пресненская набережная, дом 2.

На первом этаже 7-этажного административного здания в вытяжке кафе произошла вспышка жировых отложений.

— До прибытия пожарно-спасательных подразделений здание самостоятельно покинули около 7000 человек. Сведений о пострадавших не поступало, — резюмировали в ведомстве.

Станции метро «Выставочная» и «Деловой центр» работают в штатном режиме, но выход № 3 станции «Деловой центр» временно закрыт из-за работ экстренных служб, которые приехали после появления информации об опасности.