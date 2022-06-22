Минобороны Турции назвало конструктивной встречу с делегацией России

Фото: Pixabay

Министерство обороны Турции назвало состоявшуюся в Москве встречу с российской делегацией оборонного ведомства положительной и конструктивной. Об этом в среду, 22 июня, сообщил телеканал NTV со ссылкой на источники.

— Результаты переговоров в Москве принесли конкретные результаты — первый турецкий сухогруз («Азов Конкорд» — прим. «ВМ») смог выйти из порта Украины, — говорится в сообщении.

Кроме того, российская и турецкая делегации договорились о продолжении диалога по вопросу экспорта украинского зерна, передает ТАСС.

До этого турецкая газета Milliyet сообщила, что переговоры между Россией, Украиной, Турцией и ООН по вывозу зерна из украинских портов пройдут на следующей неделе в Стамбуле. В случае начала работы стамбульского механизма в ближайшие шесть-восемь месяцев на мировые рынки через проливы Босфор и Дарданеллы вывезут 35–40 миллионов тонн зерна.

А из украинских портов зерно начнет поступать в течение месяца. Уточняется, что первыми отправятся торговые суда из одесских портов.