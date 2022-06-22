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США в попытке справиться с подорожанием топлива могут навредить ЕС и оказать помощь России. Об этом в среду, 22 июня, заявил колумнист газеты Washington Post Джош Роджин.

— Ограничение экспорта нефти из США станет предательством европейских союзников, — написал журналист.

По словам Роджина, американское правительство очень обеспокоено резким подорожанием бензина. Одной из мер по снижению его стоимости является полный запрет или снижение экспорта нефти.

Однако данный шаг снизит ее количество на мировых рынках, что поставит ЕС в затруднительное положение, пояснил колумнист. При этом подобный исход станет для России настоящим экономическим благом, передает слова Роджина РИА Новости.

До этого в Белом доме заявили, что президент России Владимир Путин якобы виноват в рекордном росте цен на топливо, поднявшихся за последние месяцы в стране на 60 процентов. Американский истеблишмент считает ситуацию следствием специальной операции на Украине и не видит в экономических проблемах страны своей вины.

17 июня телеведущий Fox News Такер Карлсон опубликовал статью, в которой обвинил президента США Джо Байдена в топливном кризисе в стране. По его словам, ситуацию с ростом цен на бензин в Америке можно назвать «катастрофой».