Tele2 отказался от значительного повышения тарифов после реакции Минцифры

Фото: shutterstock

Мобильный оператор Tele2 отказался от значительного увеличения тарифов после соответствующей реакции Минцифры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 22 июня.

— Минцифры отреагировало на появившиеся накануне сообщения об увеличении в 1,5 раза стоимости безлимитных тарифов Tele2 и обсудило эту ситуацию с оператором. Компания оперативно ответила на позицию министерства и не будет повышать стоимость безлимитных тарифов более чем на 50 рублей в соответствии с действующими правилами, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

До этого сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) и Минцифры проверят обоснованность резкого увеличения тарифов Tele2. Тогда же в ведомстве уточнили, что при обнаружении факта необоснованного изменения тарифов оператор получит предписание о приведении стоимости к прежнему уровню.

21 июня клиентов Tele2 оповестили о значительном повышении тарифов, жалобы на это появились в социальных сетях. Так, прежний тариф «Безлимит» вырос с 450 рублей за месяц использования до 750 рублей.

Как заявили «ВМ» в пресс-службе компании, Tele2 «предлагает клиентам пересмотреть подход к потреблению безлимитов и использовать услуги более осознанно на пакетных тарифах, которые дают больше возможностей».