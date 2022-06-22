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Германия обсуждает поставки оружия Украине с четырьмя странами

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Германия обсуждает поставки оружия Украине с четырьмя странами
Фото: Pixabay

Правительство Германии ведет переговоры о поставках вооружения Украине в рамках кругового обмена с властями Польши, Греции, Словакии и Словении. Об этом сообщила глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт в среду, 22 июня.

— Мы ведем переговоры с Польшей, Грецией, Словакией и Словенией. Это то, что обсуждается в настоящее время, — подчеркнула министр.

При этом она отказалась вдаваться в подробности переговорного процесса. Однако она выразила надежду, что обмен старой военной техники на новую немецкую состоится в «краткосрочной перспективе», передает РИА Новости.

До этого Ламбрехт заявила: украинская сторона гарантировала, что будет использовать поставляемое ей оружие только для обороны. По ее словам, Киев не будет использовать немецкое оружие для обстрелов территории Российской Федерации.

21 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин предоставляет Киеву достаточную военную помощь. Он уточнил, что если ФРГ поставляет Украине современное оружие, то военные из состава ВСУ должны быть очень хорошо подготовлены. В противном случае поставки не имеют смысла. Шольц подытожил, что оружие нельзя купить, как машины в дилерских центрах.

Украина Оружие Германия
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