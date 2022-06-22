Стоимость жилья в Новой Москве побила исторический рекорд

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Средняя стоимость квадратного метра первичного жилья в ТиНАО превысила 230 тысяч рублей. Об этом в среду, 22 июня, сообщил глава городского департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

— Рост стоимости квадратного метра обуславливается развитием транспортной и социальной инфраструктуры, вымыванием лотов с более низкой ценой, а также повышением уровня сдаваемого жилья, — сказал руководитель ведомства.

Он отметил, что данные показатели являются историческим рекордом для этого рынка. Так, в настоящее время средняя стоимость жилья в новостройках ТиНАО составляет 230,2 тысячи рублей за квадратный метр. Это, в свою очередь, на 16,5 процента выше показателя конца первой половины 2021 года, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что в некоторых столичных районах продолжают расти цены на квартиры из-за дефицита предложения. По данным риелторской компании Est-a-Tet квадратный метр жилья на вторичном рынке в мае 2022 года больше всего подорожал в Донском районе, где средняя цена «квадрата» за месяц выросла на 11,7 процента. Второе место занимает Москворечье-Сабурово — здесь квартиры подорожали на 10,8 процента.