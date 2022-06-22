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Дептранс рассказал о способах борьбы с шумом в Москве

Лейла Алиева
Город
Дептранс рассказал о способах борьбы с шумом в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Москве активно разрабатываются меры для сокращения уровня шума. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 22 июня.

— Комфортный уровень шума для человека — 30 децибел. Для сравнения: громкость автомобиля — 55 децибел, перфоратора — 95. Звуки громче 85 децибел на протяжении восьми часов плохо влияют на наше здоровье, — говорится в сообщении.

Так, у человека может появиться расстройство сердечно-сосудистой системы, а также тиннитус — ощущение шума в ушах. Кроме того, из-за громких звуков может нарушиться сон, возникнуть раздражительность, нервное истощение и тревожность.

Чаще всего, как уточняется, этому подвержены люди старше 58 лет. Для сокращения шума в городе специалисты устанавливают шумозащитные экраны вдоль магистралей, железных дорог, линий метрополитена, а также разрабатывают «тихие» рельсы.

Кроме того, в новостройках предусмотрена система шумоизоляции. Вдоль дорог высаживают деревья, создавая тем самым полосу озеленения.

Для автомобилистов вводят ограничения скорости движения транспорта и внедряют электромобили. При этом для пешеходов развивают общественный транспорт и велоинфраструктуру, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого Дептранс назвал популярные маршруты для поездок на велосипедах и самокатах в городе. Так, на самокатах и велосипедах москвичи предпочитают ездить не только в парках, но и в центре, а также в спальных районах.

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