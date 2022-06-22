Атаковавшие Новошахтинский НПЗ беспилотники были произведены на Украине

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Беспилотники, атаковавшие Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), были произведены на Украине. Об этом в среду, 22 июня, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

— По одной из версий, возгорание произошло в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, по предварительным данным, — украинского производства, — сказал глава региона.

По словам Голубева, один из беспилотников задел мачту громоотвода и упал на территории завода. Другой аппарат, возможно, стал причиной возгорания теплообменника, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Новошахтинске под Ростовом. Информация об инциденте поступила в 9:25, площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

Вскоре в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области сообщили, что сотрудники спасательных служб полностью ликвидировали пожар на предприятии. Позднее руководство Новошахтинского НПЗ подтвердило, что пожар на предприятии произошел в результате удара двух беспилотников.