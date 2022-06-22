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В Великобритании объявили ЧП из-за вируса полиомиелита в лондонской канализации

Евгений Белоусов
В мире
В Великобритании объявили ЧП из-за вируса полиомиелита в лондонской канализации
Фото: Pexels

Следы вируса полиомиелита обнаружены в канализации Лондона. В Великобритании объявлена чрезвычайная ситуация национального масштаба. Об этом в среду, 22 июня, сообщили в пресс-службе Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства.

Уточняется, что следы второго серотипа дикого полиовируса (PV2) были обнаружены на заводе по очистке сточных вод на востоке Лондона в период с февраля по июнь. Предприятие обслуживает районы города, общее население которых составляет чуть меньше четырех миллионов человек.

В агентстве подчеркнули, что в стране каждый год выявляются от одного до трех случаев ассоциированного с вакцинами вируса полиомиелита. Однако обнаруженные в этот раз изоляты вируса генетически связаны друг с другом, чего ранее никогда не выявлялось, передает ТАСС.

До этого начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов оценил риски распространения обезьяньей оспы в России. По его словам, заболевание может проникнуть в РФ уже этим летом, в таком случае будет усилен эпидемиологический контроль за заразившимися.

Бельгия стала первой в мире страной, которая на федеральном уровне ввела ограничения для борьбы с оспой обезьян. Жителям, заразившимся ею, потребуется соблюдать обязательный трехнедельный карантин.

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