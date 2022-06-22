Цискаридзе рассказал об уроке, который он вынес из выступлений в Большом театре

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Никогда не нужно сдаваться. Такой урок вынес российский артист балета и педагог, премьер балета Большого театра в 1992—2013 годах, народный артист России Николай Цискаридзе. Он рассказал об этом в среду, 22 июня, в интервью для «Вечерней Москвы».

— Я понял, что никогда не нужно сдаваться. Большой театр — очень сложная организация, как и любая, где есть такая конкуренция. Многие люди в балете хотят урвать себе побольше известности, популярности... не всегда это идет на благо, — рассказал Цискаридзе.

Также 23 июня, в Государственном Кремлевском дворце состоится отчетный концерт, где выступят выпускники Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой. Ректор академии Николай Цискаридзе рассказал «ВМ» о том, как Запад подражает России, конкуренции в балете, и о вреде толерантности.

Недавно он заявил, что отмена русской культуры на Западе похожа на рекламу отечественного искусства. По его мнению, любой запрет порождает интерес. Артист считает, что внимание общества обращено на проблемы отмены русской культуры из-за широкого освещения журналистами.