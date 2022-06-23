Иран может стать транспортным хабом для импорта продукции в Россию

Фото: Unsplash

Исламская Республика Иран может стать транспортным хабом для импортной продукции из третьих государств в Россию, а также экспорта отечественного зерна и подсолнечного масла обратно. Об этом журналистам сообщил чрезвычайный и полномочный посол Ирана в России Казем Джалали, находящийся с визитом в Республике Дагестан.

По его словам, Тегеран заинтересован в этом. Те товары, которые ближневосточное государство может производить самостоятельно, может отправляться в РФ. Дипломат заметил, что этот вопрос уже прорабатывается между странами.

По словам Джалали, транспортировка товаров будет осуществляться по коридору «Север — Юг», который имеет железнодорожное, автомобильное, а также комбинированное с морским сообщение.

Как отметил посол в интервью ТАСС, для развития железнодорожного пути в настоящий момент прорабатывается вопрос строительства участка между населенными пунктами Решт и Астара, в котором предполагается участие России.

В конце мая Иран выразил готовность проводить с Россией бартерные сделки по обмену металлургической продукции на автомобильные запчасти и газовые турбины.