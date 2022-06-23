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«Сексуальный диссонанс»: врач-уролог рассказал, как коронавирус влияет на половую жизнь

Виктория Непомнищева

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Как коронавирус влияет на половую жизнь
Фото: depositphotos

После длительной борьбы с коронавирусной инфекцией врачи выяснили, что COVID-19 плохо влияет не только на дыхательную систему, но и на сосуды легких, сердце, почки, кишечник, кожу и даже на половую жизнь. Как именно болезнь влияет на интимную сферу, рассказал «Вечерней Москве» врач-уролог, андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников.

По его словам, коронавирус, безусловно, негативно сказался на сексуальной активности мужчин. Виной тому три фактора воздействия на мужской организм.

— Во-первых, вирус снижает активность и работу артерий полового члена. Как известно, эрекция, потенция — это сосудистый механизм, который зависит напрямую от качества работы артерий органа. Вирус может ее в значительной степени менять, как и работу капилляров полового члена, что может привести к нарушению потенции, — пояснил уролог.

Во-вторых, по словам врача, коронавирус негативно влияет на тестикулы, вырабатывающие в мужском организме тестостерон, который в свою очередь формирует либидо. Существует доказательная база, которая убедительно показывает, что после вирусной пневмонии, обусловленной COVID-19, отмечается снижение уровня тестостерона, подчеркнул Лубенников.

— Третья причина заключается в негативном влиянии на работу нейронов центральной нервной системы. Это приводит к развитию астении (состояние психофизиологического истощения, длительное перенапряжение, стресс) и астенодепрессивного синдрома (физическое истощение, усталость в сочетании с психической подавленностью). Мужчины, тяжело перенесшие пневмонию и имеющие пониженный уровень кислорода в крови, сталкиваются с негативными последствиями как для тестикулы, так и сосудов полового члена, — рассказал специалист.

Кроме того, по словам эксперта, существует прямая корреляция между тяжестью перенесенной пневмонии и степенью выраженности нарушения потенции у мужчин.

— Конечно же, чем тяжелее пневмония, тем тяжелее нарушение потенции. Но даже после легкой формы заболевания могут наблюдаться сексуальные изменения у мужчин: снижение либидо либо снижение потенции, в частности эректильная дисфункция, — объяснил медик.

Лубенников также предупредил, что у женщин главное негативное воздействие вируса приходится именно на центральную нервную систему.

— У слабого пола развивается астенизация, может развиться также астенодепрессивный синдром. Конечно же, этот фон создает не самые лучшие условия для сексуальной активности и значительно снижает ее, — подчеркнул врач.

Он также добавил, что с точки зрения взаимоотношений в паре после болезни может возникнуть сексуальный диссонанс.

— Последствия перенесенного коронавируса могут вызвать у вашей пары определенные конфликтные ситуации, которые усугубят уже имеющиеся органические проблемы, добавив психологические. Все это может привести к определенному замкнутому кругу. В данной ситуации очень важно обращать внимание на качество половой жизни, на изменения в сексуальной активности и, конечно же, вовремя обращаться к врачу, — заключил Лубенников.

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