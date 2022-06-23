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Синоптики рассказали о теплой погоде в столичном регионе 23 июня

Егор Провоторов
Город
Синоптики рассказали о теплой погоде в столичном регионе 23 июня
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В четверг, 23 июня, Москва и Подмосковье будут находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности существенных осадков в регионе не ожидается.

Воздух в столице и по области прогреется до 25 градусов выше нуля. Ветер будет дуть северо-восточный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба при относительной влажности воздуха порядка 40 процентов, передает портал «Метеоновости».

— Погода в столичном регионе начнет улучшаться, основные метеопараметры близки к климатическим значениям. По медицинской оценке - это индифферентный характер погоды, при которой метеопатические реакции наблюдается значительно реже даже у лиц с повышенной метеочувствительностью, — сообщили специалисты.

Накануне появилась информация, что в Центральной России 20–26 июня выпадет половина месячной нормы осадков. При этом отмечается, что скандинавский антициклон к следующим выходным принесет солнечную и теплую погоду. Так, в субботу, 25 июня, ночью ожидается от 10 до 15 градусов тепла. А в середине дня воскресенья, 26 июня, воздух прогреется до плюс 23–28 градусов.

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