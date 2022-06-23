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Показатель инфляции в столице составил в мае 0,1 процента по отношению к апрелю

Александр Афонин
Город
Показатель инфляции в столице составил в мае 0,1 процента по отношению к апрелю
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В столице в мае инфляция составила 0,1 процента по отношению к апрелю, что является самым низким показателям с начала года. Об этом в четверг, 23 июня, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

Он отметил, что по итогам мая в городе на 3,5–3,7 процента подешевела цифровая техника, галантерея — на 2,1 процента, а стоимость мебели снизилась на 2 процента.

— В основном речь идет о категориях товаров с высокой долей импортной продукции, которая ранее подорожала, а затем стала дешеветь в связи с укреплением курса рубля. По той же причине зафиксировано снижение стоимости зарубежных туров по отдельным направлениям, — сказал он.

Пуртов добавил, что с начала этого года продовольственные товары внесли наибольший вклад в инфляцию. Однако они подорожали в столице меньше, чем в среднем по России. По его словам, меньшими темпами в Москве дорожали и непродовольственные товары. В основном цены росли только на услуги — на 9,6 процента против 6,8 процента общероссийского показателя.

16 июня заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов оценил уровень безработицы в столице. По его словам, показатель остался на прежнем уровне и роста не наблюдается.

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