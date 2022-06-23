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Столтенберг не смог гарантировать быстрого вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Полина Долганова
В мире
Столтенберг не смог гарантировать быстрого вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Фото: flickr/nato

Генсек Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг сообщил, что не может гарантировать Швеции и Финляндии скорого вступления в оборонительный союз. Об этом он сообщил в четверг, 23 июня.

— Моя цель по-прежнему заключается в заботе о том, чтобы они смогли вступить в союз в ближайшее время. Я не могу этого гарантировать, но говорю, что это все еще моя цель, — цитирует генерального секретаря альянса ТАСС.

7 июня помощник генсека НАТО Камий Гран заявил, что альянс не может гарантировать России, что ядерное оружие не появится на территориях Финляндии и Швеции. По его словам, каждое государство обладает в ядерной сфере свободой относительно того, принимать или не принимать соответствующее оружие.

Недавно глава финской разведки Антти Пелттари заявил, что российские власти ведут себя довольно спокойно относительно намерения Финляндии вступить в НАТО. Также Пелттари предположил, что Москве может быть интересно, какое влияние смогут оказывать на альянс решения Хельсинки, в том числе в вопросах размещения на территории Финляндии ядерного вооружения и присутствия натовских войск.

Финляндия Швеция НАТО
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