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В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на одежду для выпускного

Полина Долганова
Общество
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на одежду для выпускного
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Вице-спикер Государственной думы от фракции ЛДПР Борис Чернышов заявил, что в России необходимо ввести налоговый вычет на «выпускной набор», куда будет входить платье или костюм на торжество. Об этом он заявил в четверг, 23 июня.

— Мы считаем, что данный налоговый вычет нужно определять и для тех, кто уже купил вечерний наряд, либо для тех, кто собирается это сделать. Безусловно, сегодня у многих родителей сложное финансовое положение, — цитирует Чернышова РИА Новости.

Согласно данным маркетплейсов, российские школьницы в июне этого года тратят на выпускные наряды и аксессуары к ним в среднем десять тысяч рублей, при этом юноши тратят на свой выпускной образ в среднем семь–девять тысяч рублей. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщили ретейлеры.

Так, наиболее востребованными в этом месяце стали вечерние платья стоимостью около четырех–шести тысяч рублей. Также на маркетплейсе Wildberries популярностью пользуются брючные костюмы. По данным Ozon, спрос на такие комплекты в мае — начале июня 2022 года вырос по сравнению с аналогичным периодом год назад в пять раз. Также выпускницы заказывают босоножки и клатчи. Самые популярные модели босоножек покупают по цене около двух–трех тысяч рублей, а клатчи — примерно за две тысячи.

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