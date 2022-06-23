Аналитика объектов торгов появилась на инвестпортале Москвы

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На инвестиционном портале столицы появилась расширенная информация о городских объектах, выставленных на торги. Об этом в четверг, 23 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Теперь этот инструмент доступен бизнесу на инвестпортале. С помощью нового раздела в карточках торгов предприниматели смогут находить наиболее привлекательные объекты для инвестиций, — сказал руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что в этом году на портале провели интеграцию инвесткарты с данными правительства столицы, обновили функционал аналитических слоев и внедрили детальные фильтры подбора объектов. По его словам, это поможет предпринимателям принять более правильное решение.

Руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что раздел «Имущество от города» является одним из самых востребованных на портале. Ежемесячно его посещают около 70 тысяч пользователей, передает официальный сайт мэра Москвы.

17 июня стало известно, что столица четвертый раз подряд возглавила Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата. Заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов отметил, что по итогам прошлого года объем инвестиций в основной капитал вырос почти на 19 процентов и составили 4,8 триллиона рублей.