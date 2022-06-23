В МИД РФ заявили, что Греция перестала быть безопасной страной для отдыха россиян

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Греция перестала быть безопасной страной для отдыха россиян, так как в Министерство иностранных дел России поступает информация о случаях дискриминации в отношении туристов из РФ. Об этом в четверг, 23 июня, сообщил глава 4-го европейского департамента российского внешнеполитического ведомства Юрий Пилипсон.

— В условиях непрекращающейся антироссийской риторики со стороны греческих официальных лиц и тиражирования в местных СМИ дезинформации о событиях на Украине продолжают поступать сообщения о фактах дискриминации и даже прямой агрессии по отношению к россиянам и русскоговорящим гражданам, — цитирует Пилипсона ТАСС.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что Турция не должна принимать российских туристов на своей территории. Такое мнение он выразил в воскресенье, 1 мая. По его словам, Турция выступает посредником в урегулировании ситуации на Украине и одновременно готовит туристические маршруты для россиян. Он назвал такое поведение турецких властей «двойными стандартами» и «несправедливостью».

27 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад объявил всему Русскому миру тотальную войну. Он отметил, что западная сторона надолго «отменила Россию». Глава МИД также уточнил, что во многих западных странах появилась «бытовая русофобия», которая поддерживается правительством.