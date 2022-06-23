Брэд Питт заявил о скором завершении актерской карьеры

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Американский актер Бред Питт заявил, что его актерская карьера в скором времени приблизиться к «заключительному этапу». В связи с этим артист начал уделять больше внимания производству фильмов в роли продюсера.

— Мне кажется, что я сейчас в заключительном этапе своей карьеры. Где-то в последнем семестре или триместре. Но какой она будет? Как я хочу ее построить, — отметил он.

Также именитый актер рассказал об актуальных рассуждениях жителей Калифорнии. В штате часто повторяют, что для человека важно не потерять себя. Именно эта проблема беспокоит звезду американского кинематографа в последнее время.

— Здесь, в Калифорнии, часто говорят о необходимости быть настоящим собой. И меня постоянно мучала мысль: что вообще значит «настоящим»? Для меня это значит принятие всех тех шрамов, что мы носим, — цитирует Питта «Пятый канал».

Также стало известно, что голливудский актер сыграет главную роль в картине о «Формуле-1» Джозефа Косински. Известно, что фильм вначале выйдет на большой экран, а уже затем появится на сервисе Apple. По данным источника издания, промежуток между офлайн- и онлайн-релизом может составить 60 дней.