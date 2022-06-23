Одеваемся по-столичному

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Ирина Петрова
Общество
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Фото: Из личного архива Владислава Овчинского

Московские производители одежды почти вдвое увеличили поставки товаров за первые три месяца 2022 года относительно I квартала 2021-го. Общий объем отгруженных ими товаров составил 11,4 миллиарда рублей.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, сегодня легкую промышленность столицы представляют 211 предприятий, включая 13 крупных фабрик.

— Лишь за три месяца этого года в Москве изготовили более 342 тысяч пар обуви, почти 157 тысяч комплектов спецодежды и 342 тысячи квадратных метров нетканых материалов, — отметил глава департамента.

В целом производство продукции легпрома выросло на 8,4 процента в I квартале, чему способствовали в том числе городские меры поддержки: налоговые льготы для предприятий со статусом промкомплекса; аренда земли за один рубль в год для создания новых или расширения существующих производств; компенсация ставок по кредитам на пополнение оборотных средств, покупку оборудования и другие.

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